В Новосибирске опасную заправку закрыли на три месяца

Станция не будет работать три месяца. Фото: Архив «КП» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске Заельцовский районный суд вынес решение по делу об опасной заправке, на которой не соблюдалась техника безопасности.

— Организация привлечена к административной ответственности за несоблюдение мер безопасности и нарушение условий лицензий на осуществление видов деятельности, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.

В ближайшие 90 дней, согласно решению суда, заправка работать не будет. Однако постановление в законную силу еще не вступило и владельцы АЗС могут его обжаловать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.