В Новосибирске опасную заправку закрыли на три месяца

Станция не будет работать три месяца. Фото: Архив «КП»
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске Заельцовский районный суд вынес решение по делу об опасной заправке, на которой не соблюдалась техника безопасности.
— Организация привлечена к административной ответственности за несоблюдение мер безопасности и нарушение условий лицензий на осуществление видов деятельности, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.
В ближайшие 90 дней, согласно решению суда, заправка работать не будет. Однако постановление в законную силу еще не вступило и владельцы АЗС могут его обжаловать.
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