В Новосибирске движение на улице Бориса Богаткова откроют спустя 1,5 месяца после ремонта

Движение возобновится с завтрашнего дня. Фото: Архив «КП»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На улице Бориса Богаткова, где с 6 июля 2021 года шел ремонт, с 19 августа снова возобновляется движение транспорта.
— При этом проезжую часть улицы Бориса Богаткова в районе перекреста с улицей Воинской сузят на 8 метров. Ограничение связано с проведением ремонтных работ тепловой сети, — сообщили в мэрии Новосибирска.
Также с 19 августа возобновится движение по привычным маршрутом автобусов № 6, 39, 44, 98, маршрутных такси № 18, 42, 51, троллейбусов № 7, 10
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