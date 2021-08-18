В Новосибирске движение на улице Бориса Богаткова откроют спустя 1,5 месяца после ремонта

Движение возобновится с завтрашнего дня. Фото: Архив «КП» Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Бориса Богаткова, где с 6 июля 2021 года шел ремонт, с 19 августа снова возобновляется движение транспорта.

— При этом проезжую часть улицы Бориса Богаткова в районе перекреста с улицей Воинской сузят на 8 метров. Ограничение связано с проведением ремонтных работ тепловой сети, — сообщили в мэрии Новосибирска.

Также с 19 августа возобновится движение по привычным маршрутом автобусов № 6, 39, 44, 98, маршрутных такси № 18, 42, 51, троллейбусов № 7, 10

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