В Новосибирской области полицейские поймали грабителя, вырвавшего сумочку у женщины

Женщина сама позвонила в полицию. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирской области полицейские поймали грабителя. Инцидент произошел в городе Татарск. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— В полицию обратилась женщина. Она рассказала, что неизвестный на улице вырвал у нее из рук сумку, где был сотовый телефон, банковские карты и документы. Подозреваемого удалось задержать по «горячим следам», — сообщили в региональном МВД.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 161 ч.1 — «Грабеж». Отметим, что при обыске у мужчины изъяли украденный сотовый телефон.

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