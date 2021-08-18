В Новосибирской области полицейские поймали грабителя, вырвавшего сумочку у женщины

Женщина сама позвонила в полицию.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Новосибирской области полицейские поймали грабителя. Инцидент произошел в городе Татарск. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
— В полицию обратилась женщина. Она рассказала, что неизвестный на улице вырвал у нее из рук сумку, где был сотовый телефон, банковские карты и документы. Подозреваемого удалось задержать по «горячим следам», — сообщили в региональном МВД.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 161 ч.1 — «Грабеж». Отметим, что при обыске у мужчины изъяли украденный сотовый телефон.
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