В Новосибирске на Вокзальной магистрали появится отдельная полоса для общественного транспорта

Изменения должны уменьшить пробки. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске на улице Вокзальной магистрали пройдет масштабный ремонт: власти планируют демонтировать парковки в пользу полосы для общественного транспорта.

— Кому-то это покажется неудобным, но припаркованные автомобили, порой в два ряда, создают существенные помехи проезду транспорта, — рассказал Анатолий Локоть, мэр города Новосибирска . — Это должно положительно сказаться на дорожном трафике и пробок станет меньше.

Отметим, что ремонт на этой улице начался в начале августа. Там заменили дорожное покрытие на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Ленина.

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