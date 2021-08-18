Бродячие собаки напали на парня в Новосибирской области

Стая собак поселилась в городе Обь.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Житель Новосибирской области пожаловался на бродячих собак. Небольшой пост об этом парень написал в социальных сетях.
— Я живу в городе Обь. Сегодня утром шел на электричку и проходил по улице Вокзальная рядом с магазином. Внезапно передо мной появилось 8 бродячих собак. Трое из них накинулись на меня, — рассказал КП-Новосибирск Кирилл, пострадавший.
По словам сибиряка, одна из собак сильно порвала ему кроссовок. Ему еле удалось от них отбиться.
— Ладно я смог уйти взрослый парень. А если бы на моем месте оказался ребенок? — возмущается парень.
Однако в социальных сетях местные жители его не поддержали:
— Нужно не сюда писать, а в администрацию.
— Не верю не единому слову.
— Где доказательства?
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