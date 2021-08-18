В Новосибирске на выборах в Госдуму независимые наблюдатели будут делать посты и снимать сториз

Роман Бубенов. Фото: Наталья Баева

В регионе подготовили около 6 тысяч общественных наблюдателей, непосредственно на выборах будут задействованы примерно 4 тысячи. Они будут следить за легитимностью процесса выборов, которые пройдут с 17 по 19 сентября. На Радио «Комсомольская правда» в Новосибирске председатель комиссии по развитию информационного общества и взаимодействию со СМИ Общественной палаты НСО Роман Бубенов рассказал о работе наблюдателей.

До начала выборов в Госдуму остается месяц. В Новосибирской области уже прошла серия обучающих семинаров по единым стандартам для наблюдателей. Им разъяснили, какие у них права и обязанности, на что обращать внимание на выборах, как фиксировать нарушения.

Среди желающих принять участие в процессе выборов и проследить за их легитимностью много молодежи, студентов. Роман Бубенов отметил, что у них неподдельный интерес и желание включиться в процесс, так как есть запрос на справедливость. Молодые люди подошли к обучению ответственно и готовы наблюдать за ходом голосования.

Среди молодых наблюдателей есть те, кто недавно окончил школу, для них это будет не только первое голосование, но и подробное знакомство с процессом выборов.

Кроме того, общественное наблюдение в этом году будет отличаться от предыдущих выборов тем, что в соцсетях появится много информации от независимых наблюдателей, которых обучила Общественная палата Новосибирской области.

- Свежую информацию о ходе процесса голосования люди будут узнавать, в первую очередь, не из медийных ресурсов, а от наблюдателей! Мы учим их тому, чтобы они не просто пришли и отсидели на выборах, но и сами активно в них участвовали: делали фото, видео, комментировали происходящее, - уточнил Роман Бубенов.

Речь идет в том числе о постах в соцсетях, съемке сториз.

Наш собеседник также сказал, что организация избирательной кампании в регионе каждый год совершенствуется: комиссии приобретают опыт, конкуренция становится честной, партии уважительно относятся к действующему избирательному законодательству. А институт общественных наблюдателей помогает сделать выборы открытыми и прозрачными.