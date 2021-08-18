Новосибирский следком начал проверку после пожара, в котором погиб мужчина

Пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания. Фото: СК РФ по НСО
Сегодня ночью, 18 августа, около 03:00 часов в Новосибирске в одном из дачных домов в СНТ «Дружба» в Советском районе произошел пожар. Об этом сообщает СК РФ по Новосибирской области.
— В ходе тушения пожара обнаружено обгоревшее тело 49-летнего мужчины. Проводится проверка, — сообщает пресс-служба ведомства.
Причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки на веранде. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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