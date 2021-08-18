«Главный секрет - никаких химикатов»: сибирячка вырастила помидор-гигант весом 1,2 килограмма

Помидор был выращен без каких-либо химических добавок. Фото: Инесса РЯБИНИНА.

Новосибирский юрист Инесса Рябинина вырастила у себя в теплице гигантский помидор весом 1,2 килограмма. Сибирячка рассказала корреспондентам КП-Новосибирск, как ей это удалось.

— Такой сорт помидоров называется «Король гигантов». Чтобы его вырастить, нужно очень хорошо потрудиться. Посеяла я помидоры 17 марта, когда в середине мая выросла рассада, я пересадила ее в обычную теплицу без подогрева, — поделилась с КП-Новосибирск Инесса Рябинина. - Никаких химикатов я не использовала - это главный секрет.

Вес помидора - 1,2 килограмма. Фото: Инесса РЯБИНИНА.

Помидор-гигант сибирячка уже сорвала, потому что по ночам на улице очень холодно и овощ мог испортиться.

— Как только принесла помидор домой, его бок стал краснеть, — поделилась дачница. - Вообще такого помидора у меня еще не было: максимум вес доходил до 950 граммов.

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