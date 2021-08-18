В Новосибирске жулики перевозили краденые канализационные люки на угнанном авто

Люки нашли в багажнике. Фото: ГИБДД по Новосибирской области.

В Новосибирске на улице Станиславского экипаж ДПС задержал жуликов, которые на угнанном автомобиле ВАЗ-2107 перевозили краденые канализационные люки.

— Водитель и его два пассажира не смогли предоставить какие-либо документы на автомобиль и канализационные люки. В замке зажигания автомобиля не было ключей, — сообщает пресс-служба ГИБДД Новосибирской области.

Трое сибиряков сечас объяснются с полицейскими, правоохранители проверяют их на возможную причастность к аналогичным преступлениям.

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