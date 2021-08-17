В штабе общественной поддержки внесли инициативы в народную программу в области здравоохранения

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

На данный момент, в народную программу внесли одну из важнейших инициатив - обеспечение людей, только что прошедших лечение, бесплатными лекарствами. Это предложение коснулось пациентов с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Если раньше для бесплатного получения требовалось сначала оформить инвалидность, то теперь это станет возможным и до оформления необходимых бумаг.

Продолжилось обсуждение о развитии медицины в отдаленных уголках области. Сейчас важно продолжать строительство ФАПов, больниц и поликлиник в области, чтобы все жители региона могли своевременно получить качественную медицинскую помощь.

- Уже сейчас, помимо ФАПов, в регионе в рамках национального проекта «Здравоохранение» до 2024 года планируется создать 16 центров амбулаторной онкологической помощи, три из которых начнут функционировать уже до конца 2021 года. Они появятся в этом году в Барабинской, Тогучинской и Бердской центральных районных больницах, - поделился депутат Законодательного собрания Олег Иванинский.

Олег Иванинский. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

В Новосибирской области все также есть нужда в квалифицированных специалистах. Участники обсуждения внесли предложения о дальнейшем развитии программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Сейчас планируется дополнительное финансирование на покупку служебного жилья и на различные материальные выплаты молодым специалистам. Это позволит закрепиться молодым врачам на новом месте.

Другой важной инициативой стало увеличения количества целевого приема в медицинские университеты и колледжи, а также о ранней профориентации и о формировании медицинских классов.

- Медицина - это сложно. Здесь приходится видеть чужую боль и страдание, а с этим справится не каждый. Сейчас мы часто сталкиваемся с тем, что ребенок поступает в медицинский на целевое, а потом понимает, что это не для него или не тянет, а место и потенциальный специалист теряются. Я предлагаю еще до ЕГЭ и поступления в университет проводить раннюю профориентацию и создавать медицинские классы. Важно рассказать подрастающему поколению, что это достаточно сложная профессия, которая требует выдержки и огромных знаний, - рассказал о предложениях Олег Иванинский.

Напомним, «Единая Россия» продолжает сбор предложений в народную программу. Принять участие в ее формировании может каждый житель страны, в том числе на сайте NP.ER.RU. Ранее партия провела три стратегических сессии по сбору предложений в народную программу: по поддержке семей с детьми, людей с инвалидностью, поддержке фермерства и развитию сельских территорий. В их работе приняли участие общественники - представители профильных НКО, эксперты и депутаты. Их инициативы войдут в тематические блоки документа.