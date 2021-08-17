В Новосибирске мужчина пытался ограбить банк с пистолетом-зажигалкой

В Новосибирске мужчина попытался ограбить банк, угрожая сотрудникам пистолетом-зажигалкой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске мужчина попытался ограбить банк, угрожая сотрудникам пистолетом-зажигалкой. Однако, его план успехом не увенчался: в итоге грабителя-креативщика задержали силовики.

— Мужчина зашел в один из банков Советского района, и, угрожая предметом, похожим на пистолет, помещения всех посетителей и приказал одной из сотрудниц выложить деньги на стойку. Когда налетчик вышел на улицу, работница банка нажала на кнопку экстренного вызова, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Новосибирской области.

На место быстро прибыли росгвардейцы и задержали мужчину. Тогда и выяснилось, что отправиться грабить банк сибиряк решил с сувенирным пистолетом-зажигалкой. Для дальнейших разбирательств его передали полиции.

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