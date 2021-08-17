В Новосибирске начнут реконструкцию стационара железнодорожной больницы

Игорь Гришунин пояснил, что от жителей Первомайского района поступало много обращений о недостаточно развитой инфраструктуре оказания медпомощи. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области

Рабочая группа комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения обсудила вопросы развития системы оказания медицинской помощи.

Председатель комитета регионального парламента Игорь Гришунин пояснил, что от жителей Первомайского района поступало много обращений о недостаточно развитой инфраструктуре оказания медпомощи. Об этом еще в предыдущих созывах Заксобрания заявлял депутат Александр Козлов. Он отметил, что сейчас назрела необходимость совершенствовать инфраструктуру оказания медпомощи. По словам депутата, финансово ремонт стационара железнодорожной больницы в Первомайском районе полностью обеспечивает РЖД.

— На базе нашего стационара и поликлиники Первомайского района оказывается помощь порядка 10 тысячам пациентов в год, из них около четырех тысяч — это сотрудники РЖД, остальные — жители района, прикрепившиеся к поликлинике. В ближайшее время начнется реконструкция стационара, который будет содержать в себе около ста коек, — пояснил главный врач частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина города Новосибирск» Павел Шмерко.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов отметил, что существует дорожная карта, подписанная Губернатором области и руководством железной дороги. Власти четко двигаются по этой дорожной карте, где обозначено не только развитие данного медицинского учреждения.

Зампред комиссии Заксобрания по наказам Александр Аксененко сказал о том, что от людей поступало огромное количество обращений по поводу строительства стационара в Первомайском районе, был сформулирован наказ избирателей депутатам Заксобрания.

— На сегодняшнем заседании рабочей группы мы услышали, что в завершающей стадии проектно-сметная документация, техническое задание. Нас заверили, что в течение месяца начнутся строительно-монтажные работы по ремонту стационара. Проект будет реализован в 2022 году, — резюмировал Александр Аксененко.

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