В Новосибирске «гвардейцы» спасли женщину от бывшего мужа

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

В 15.38 кнопку тревожной сигнализации нажала одна из жительниц Октябрьского района. Женщину преследует ее бывший супруг, который, как правило, употребив алкоголь, пытается выбить двери квартиры, чтобы проникнуть внутрь. Чтобы защитить себя, женщина воспользовалась установленной в квартире тревожной кнопкой.

В 19.58 группу быстрого реагирования вызвали жильцы Горского микрорайона в дом, подключенный к услуге «Безопасный двор». Звонившая по телефону женщина сообщила, что по подъезду ходит пьяный мужчина и пугает жильцов. Прибывшие на вызов бойцы ГБР обнаружили в подъезде дома пьяного бомжа и выпроводили его на улицу.

В 2.43 тревожная кнопка была нажата в поликлинике Дзержинского района. Пьяный ночной посетитель травмпункта вел себя шумно и агрессивно. Он не нуждался в медицинской помощи, а зашел, скорее всего, чтобы развлечься.

Последний случай за сутки, когда клиенты ГВАРДИИ вызвали ГБР для воздействия на пьяного дебошира, произошел в 3.39 в Кировском районе. Бойцы 11-го экипажа прибыли в круглосуточно работающий магазин и задержали агрессивного мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения, буквально запугавшего своим поведением продавцов. Сопротивляясь своему выдворению из торговой точки, хулиган сам вызвал на место происшествия сотрудников полиции, которым «гвардейцы» и передали задержанного.