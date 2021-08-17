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Происшествия17 августа 2021 10:56

Прокуратура начала проверку после гибели рабочего на заводе под Новосибирском

Правоохранители проверят, соблюдались ли все меры безопасности
Мария ГРИГОРЯН
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ЧП произошло на заводе в Искитимском районе. Фото: СУ СКР по НСО

ЧП произошло на заводе в Искитимском районе. Фото: СУ СКР по НСО

Прокуратура начала проверку после того, как на заводе в Искитимском районе двухтонным баком придавило рабочего.

— Сейчас уже установлено, что трагедия произошла при погрузке и транспортировке продукции. Начальник цена пояснил, что в момент транспортировки металлического бака погибший находился в неположенном месте, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

На данный момент прокуратура проводит проверку на предприятии. Позже станет ясно, соблюдались ли все меры трудового законодательства.

Напомним, днем 15 августа, на заводе в Искитимском районе Новосибирской области на 24-летнего рабочего-стажера упал бак весом в две тонны. Мужчина погиб на месте.

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