Прокуратура начала проверку после гибели рабочего на заводе под Новосибирском

ЧП произошло на заводе в Искитимском районе. Фото: СУ СКР по НСО

Прокуратура начала проверку после того, как на заводе в Искитимском районе двухтонным баком придавило рабочего.

— Сейчас уже установлено, что трагедия произошла при погрузке и транспортировке продукции. Начальник цена пояснил, что в момент транспортировки металлического бака погибший находился в неположенном месте, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

На данный момент прокуратура проводит проверку на предприятии. Позже станет ясно, соблюдались ли все меры трудового законодательства.

Напомним, днем 15 августа, на заводе в Искитимском районе Новосибирской области на 24-летнего рабочего-стажера упал бак весом в две тонны. Мужчина погиб на месте.

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