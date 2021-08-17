В Новосибирске браконьера посадили на 24 года за то, что вместе с подельниками выловил рачков на 5 миллионов рублей

Суд поставил точку в деле браконьеров.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Новосибирске Советский районный суд поставил точку в деле о браконьерах, которые незаконно выловили рачков (научное их название - артемия) почти на пять миллионов рублей.
Один из подельников отправится за решетку на 24,5 года: отбывать наказание он будет в колонии особого режима.
Еще четырем браконьерам, среди которых была и женщина, суд вменил по 2 года лишения свободы, но наказание будет условным с испытательным сроком на год.
Кроме того, обвиняемые выплатили Верхнеобскому территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству нагнесенный ущерб - 5 050 000 рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер