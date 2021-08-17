В Новосибирске браконьера посадили на 24 года за то, что вместе с подельниками выловил рачков на 5 миллионов рублей

Суд поставил точку в деле браконьеров. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске Советский районный суд поставил точку в деле о браконьерах, которые незаконно выловили рачков (научное их название - артемия) почти на пять миллионов рублей.

Один из подельников отправится за решетку на 24,5 года: отбывать наказание он будет в колонии особого режима.

Еще четырем браконьерам, среди которых была и женщина, суд вменил по 2 года лишения свободы, но наказание будет условным с испытательным сроком на год.

Кроме того, обвиняемые выплатили Верхнеобскому территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству нагнесенный ущерб - 5 050 000 рублей.

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