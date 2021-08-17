Женщина написала заявление в полицию.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Новосибирец похитил чеснок у своей соседки. Инцидент произошел в рабочем поселке Посевная в Черепановском районе.
— Сибирячка приехала на дачу к себе и пошла проверять теплицу, где стоял чеснок. Все обыскала, о его не нашла. Вот и обвинила соседа, — сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.
Женщина написала заявление в полицию. Теперь правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что в Убинском районе украли знак «Купаться запрещено». Он стоял возле небольшого озера, где местные жители любили отдыхать.
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