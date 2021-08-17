За сутки мошенники украли у новосибирцев 2,7 миллиона рублей, представляясь сотрудниками банка

За сутик сибиряки добровольно отдали мошенникам почти три миллиона рублей
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Мошенники за сутки украли у новосибирцев почти три миллиона рублей, представляясь сотрудниками банков. Такую цифру озвучил в эфире радио «Комсомольская Правда» представитель областной прокуратуры.
— По сравнению с прошлым годом, в нашем регионе произошел прирост айти-преступлений. Мы каждое утро отслеживаем количество таких правонарушений. Иногда бывает так, что сибиряки иногда отдают мошенникам в сумме и по 10 миллионов рублей за сутки и даже больше. В этот раз сумма составила 2,7 миллиона рублей, — объяснил КП-Новосибирск заместитель начальника управления по надзору за следствием и дознанием прокуратуры Новосибирской области Александр Феофанов.
Чаще всего мошенники представляются сотрудниками службы безопасности банков. Преступники утверждают, что кто-то пытается снять деньги с карты сибиряка, и предлагают перевести деньги якобы на безопасный счет банка.
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