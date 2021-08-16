Такого вы еще не видели: новосибирские дома украсят космическим граффити

Граффити будут на стенах трехэтажек. Фото: пресс-служба мэрии

В Новосибирске стены домов 20, 24 и 28 на улице Пархоменко 1-ый переулок преобразятся до неузнаваемости. Совсем скоро серые стены раскрасят цветным граффити на космическую тематику. Об это рассказали в мэрии города Новосибирска.

— У нас будет проходить общественное слушание на котором будет обсуждаться проект. Так же мы выслушаем все предложения и замечания, касающиеся его, — сообщают в мэрии.

По задумке будет четыре арт-объекта, посвященные полету человека в космос. К примеру, первое граффити — портрет Сергея Королева, на двух других — композиция с космонавтами. На завершающем панно изображен Юрий Гагарин.

Яркие иллюстрации будут на обсуждении и доработке до 24 августа.

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