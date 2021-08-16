Под Новосибирском на трассе столкнулось три машины: погиб 8-летний ребенок

Ребенок и взрослых скончались до приезда скорой. Фото: ГИБДД Новосибирской области

Сегодня ночью, 16 августа, в Новосибирской области в Черепановском районе произошло смертельное ДТП. Следуя со стороны Новосибирска в сторону Барнаула, столкнулись три автомобиля. Водитель машины Great Wall выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hino Ranger, а позже и с Mercedes-Benz 1992 HR.

— 30-летний водитель Great Wall и 8-летний ребенок-пассажир скончались на месте ДТП. В больницу с различными травмами доставлены две женщины, а также 17-летняя девушка и 17-летний парень — все они являлись пассажирами Great Wall, — сообщает пресс-служба отдела Пропаганды ГИБДД Новосибирской области.

На данный момент проводится проверка, а также устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

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