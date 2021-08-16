Сибирячка обвинила новосибирский отель в мошенничестве

В гостинице ее не заселили в нужный номер. Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Жительница Новосибирска Мария (имя изменено — Ред.) обвинила местный отель в мошенничестве. Сибирячка бронировала конкретный номер и внесла за него предоплату 500 рублей. В день заезда отдала оставшуюся сумму.

— Номер стоил 4000 рублей, но мы в него даже не заселились! Нам дали ключ от другого номера. Мы сразу отказались, попросили вернуть деньги. Нам пришлось писать заявление, которое рассматриваться будет 7 дней, хотя деньги я заплатила утром, — пишет Мария на сайте.

По словам женщины, прошло 2 недели, а с ними так никто и не связался. Когда она звонила сама, то слышала в ответ только: «Ждите еще».

— Я звоню и спрашиваю у администратора в чем дело, в ответ лишь сказали ждать еще, номер руководства не дали. Это самое настоящее мошенничество! — возмущается женщина.

Корреспондент КП-Новосибирск обратился за комментарием к юристу Константину Зиновьеву. Он объяснил, что нужно сделать в данной ситуации.

— Для начала нужно написать претензию и обратиться к управляющему отеля. Если это не сработает, то нужно подать иск в суд о нарушении прав потребителя для возмещения расходов, а так же обратиться в Роспотребнадзор.

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