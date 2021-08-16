Сводка по коронавирусу Новосибирск, 16 августа: умерло 10 человек

За последний деньот коронавируса умерли еще 10 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сводка по коронавирусу Новосибирск, 16 августа: стало известно, что в Новосибирской области скончалось 10 человек.

— Это были мужчины в возрасте 42, 79 лет и двое мужчин в возрасте 67 лет и женщины в возрасте 21, 66, 67, 69, 71 и 88 лет. Всего в регионе с начала пандемии от коронавируса умерли 2 501 человек., — говорится в сообщении от Новосибирского оперштаба.

На сегодняшний день в реанимации находятся 197 человек, а к ИВЛ подключили еще 18 пациентов.

— В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 841 пациент, в том числе 60 детей, — сообщает оперштаб.

За сутки коронавирус обнаружили еще у 183 человек, а выздоровело всего 36 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.