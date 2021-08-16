Молодежь устроила драку в центре Новосибирска

В драке участвовали около десяти человек. Фото: стоп-кадр с видео
В центре Новосибирска подрались молодые парни. Инцидент произошел ночью 15 августа возле дома на улице Советская,35.
Очевидцы засняли, как более 20 мужчин спорят, кричат и наносят друг другу удары. Однако, заявлений в полицию пока не поступало.
— По приезду уже никого не было обнаружено. Те, кто бил, судя по видео, еще раньше убежали, а кого били устанавливали на месте происшествия сотрудники полиции, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Известно, что в больницу никто из участников драки не обращался. При обнаружении заявления об избиении будет проводиться проверка.
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