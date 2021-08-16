В Новосибирской области трехлетняя девочка выпала из окна квартиры

Медики оказывают малышке всю необходимую помощь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи привезли трехлетнюю девочку с тяжелыми травмами: малышка пострадала, выпав из окна квартиры. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск.

- Девочка упала со второго этажа, - пояснил источник КП-Новосибирск. - Она получила серьезные травмы, среди них - тупая травма живота.

Сейчас ребенок находится в детской клинической больнице скорой медицинской помощи: врачи оказывают девочке всю необходимую помощь.

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