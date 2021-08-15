В Новосибирской области украли знак «Купаться запрещено»

Знак стоял возле озера. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирской области неизвестные украли знак «Купаться запрещено». Инцидент произошел в Убинском районе.

— Знак стоял возле озера, где нельзя купаться. Он был на металлической стойке, — говорит источник.

Теперь правоохранителям придется искать похитителей.

Напомним, что в Новосибирской области с трассы украли картонную машину ДПС. ЧП произошло на участке на 71 километре трассы Р-256 «Чуйский тракт». Ущерб от похищенного составил 14 тысяч рублей.

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