В Новосибирске завершились поиски пенсионерки с потерей памяти

Пенсионерка вернулась домой. Фото: поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт"

В Новосибирске закончились поиски 81-летней Ольги Белевцевой (Манаевой). Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

— Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, — сообщили поисковики в социальных сетях.

Напомним, что пенсионерка ушла из дома 14 августа. О ней не было ничего известно больше суток. Было отмечено, что пенсионерка может нуждаться в медицинской помощи и может потерять память. На ее поиски с самого утра выезжали автономные группы.

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