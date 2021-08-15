Сводка по коронавирусу Новосибирск, 15 августа: умерло 9 человек

За сутки коронавирус нашли у 181 человека. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области от коронавируса скончалось 9 человек.

— Это были мужчины в возрасте 63, 81, 73 лет и женщины в возрасте 45, 63, 67, 68, 76, 82 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 491 человек, — говорится в сообщении от Новосибирского оперштаба.

На сегодняшний день в реанимации находятся 196 человек, а к ИВЛ подключили еще 19 пациентов.

— В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 788 пациентов, в том числе 60 детей, — сообщает оперштаб.

За сутки коронавирус обнаружили еще у 181 человека, а выздоровело всего 40 человек.

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