В Новосибирске экстренно сел самолет «Шеньджень — Москва» из-за проблем с двигателем

В Новосибирске, утром 14 августа, экстренно сел самолет «Шеньджень — Москва».
Фото: Виктория МИНАЕВА
В Новосибирске, утром 14 августа, экстренно сел самолет «Шеньджень — Москва». Во время полета у борта возникли технические проблемы.
— Инцидент произошел в 3:16 по московскому времени. По докладу командира воздушного судна, была замечена вибрация второго двигателя. Было принято решение следовать на запасной аэродром «Толмачево» в Новосибирске, — сообщает Telegram-канал Aviaincident.
В аэропорту «Толмачево» КП-Новосибирск подтвердили факт инцидента и сообщили, что этот самолет действительно благополучно приземлился в Новосибирском аэропорту.
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