В Новосибирске экстренно сел самолет «Шеньджень — Москва» из-за проблем с двигателем

В Новосибирске, утром 14 августа, экстренно сел самолет «Шеньджень — Москва». Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирске, утром 14 августа, экстренно сел самолет «Шеньджень — Москва». Во время полета у борта возникли технические проблемы.

— Инцидент произошел в 3:16 по московскому времени. По докладу командира воздушного судна, была замечена вибрация второго двигателя. Было принято решение следовать на запасной аэродром «Толмачево» в Новосибирске, — сообщает Telegram-канал Aviaincident.

В аэропорту «Толмачево» КП-Новосибирск подтвердили факт инцидента и сообщили, что этот самолет действительно благополучно приземлился в Новосибирском аэропорту.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.