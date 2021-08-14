Погода в Новосибирске на 14 августа 2021 года: приближается осень

Будет пасмурно и заметно похолодает. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 14 августа 2021 года: в этот день заметно похолодает. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— 14 августа в Новосибирске будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду, местами до 14. Температура воздуха составит +18…+20 ов днем и +9…+11 ночью. По области также похолодает до +17 градуса. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, по востоку местами небольшие дожди. Ночью и утром при прояснениях туманы, — сообщается на сайте гидрометцентра.

По данным «Яндекса», будет пасмурно, изредка проглянет солнце. Утром температура воздуха составит +11...+15 градусов, днем — +16...+19, а вечером опустится до +14.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.