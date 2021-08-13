В Новосибирске 73-летний пенсионер выпал из окна

На месте работает полиция. Фото: «АСТ-54»
В пятницу, 13 августа, в Новосибирске на Гусинобродском шоссе из окна жилого дома выпал 73-летний пенсионер.Эту информацию КП-Новосибирск подтвердили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Кадры с места происшествия очевидцы выложили в группу новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
— Пострадавший получил тяжелые травмы, спасти его не удалось. На месте работают сотрудники полиции, — написали очевидцы.
Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.
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