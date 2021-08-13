В Новосибирске 73-летний пенсионер выпал из окна

На месте работает полиция. Фото: «АСТ-54»

В пятницу, 13 августа, в Новосибирске на Гусинобродском шоссе из окна жилого дома выпал 73-летний пенсионер.Эту информацию КП-Новосибирск подтвердили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Кадры с места происшествия очевидцы выложили в группу новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Пострадавший получил тяжелые травмы, спасти его не удалось. На месте работают сотрудники полиции, — написали очевидцы.

Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.