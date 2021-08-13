Как пройдут линейки в Новосибирске 1 сентября 2021 года: в мэрии сделали заявление

Линейки в этом году состоятся, но с ограничениями. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Школьников и их родителей интересует, как пройдут линейки в Новосибирске 1 сентября 2021 года. Департамент образования мэрии Новосибирска сделал заявление: праздникам быть! Вот как они состоятся.

— Проведение праздничных мероприятий 1 сентября будет организовано по классам или параллелям на открытом воздухе. Для родителей обязательно использование масок, — сообщили «КП-Новосибирск» в департаменте образования мэрии.

Поскольку коронавирус никуда не ушел, в школах по-прежнему будут действовать строгие правила. За каждым классом будет закреплен свой кабинет, где будут проходить все уроки, за исключением кабинетов, требующих специального оборудования. Совместные занятия классов в спортзале, в актовом зале и в библиотеке запрещены: один урок в этих помещениях может проводиться только с одним классом. Также пока что запрещены совместные мероприятия с другими школами.

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