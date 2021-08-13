Пассажирам рейса Новосибирск-Симферополь не хватило мест в самолете

Пассажиры смогут вернуть деньги на билеты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирском аэропорту Толмачево пассажиров не пустили на рейс до Симферополя. Инцидент произошел 12 августа: нескольким сибирякам было отказано в перелете из-за нехватки мест в самолете. Авиакомпания объяснила произошедшую ситуацию дымом от лесных пожаров.

— Вот уже несколько недель в Сибири наблюдаются не лучшие погодные условия для перелетов. Дым и туман затрудняют видимость в местных аэропортах, что и провоцирует задержки некоторых регулярных рейсов S7 Airlines. Авиакомпания прилагает все усилия для своевременной отправки пассажиров и обеспечения необходимых стыковок. Пассажирам, которые не смогли вылететь по не зависящим от S7 Airlines обстоятельствам, авиакомпания предлагает альтернативные рейсы, компенсации, питание и размещение в гостиницах, — рассказала КП-Новосибирск пресс-секретарь S7 Group Ирина Дунькова.

Также представитель авиакомпании отметила, что пассажиры рейса Новосибирск-Симферополь могут вернуть деньги за билеты без каких-либо штрафных санкций.

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