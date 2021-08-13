Под Новосибирском на станции загадочно пропал мужчина

Мужчина не выходит ни с кем на связь. Фото: ПСО «ЛизаАлерт».

В Мошковском районе пропал 43-летний Алексей Краснов: мужчина должен был 12 августа, пойти к другу, но так там и не появился.

— В день исчезновения пропавший звонил своему другу: в тот момент он находился в Мошковском районе на платформе станции, должен был приехать к товарищу, а на следующий день выйти на работу. К утру он не был ни по место жительству, ни у друга, ни на работе, — рассказали КП-Новосибирск руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего сибиряка: рост 170-175 см, плотного телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.

В день исчезновения на нем был зеленый камуфляжный костюм и черные туфли. С собой был также темно-зеленый рюкзак.

Всех, кому что-то известно о местонахождении мужчины, просят сообщить по номеру 112 или по тел. 8-800-700-54-52.

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