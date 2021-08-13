Выборы в Новосибирске 19 сентября 2021 года: председатель избиркома рассказала, как они пройдут

В эфире обсуждались все вопросы, касающиеся выборов. Фото: радио «КП» Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Председатель областного избиркома Ольга Благо в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала, как пройдут выборы в Новосибирске 2021.

— Несмотря на то, что агитация начнется с 21 августа, уже сейчас достаточно большое количество агитационных печатных материалов и баннеров размещено политическими партиями. Например, на сегодняшний день кандидатами размещено почти 182 тысячи экземпляров агитационных материалов, в том числебольших билбордах, — рассказала Ольга Благо..

Еще один важный момент: дебатов на региональных каналах в этом году не будет:

— У нас объемы эфирного времени для региональных СМИ не такие большие, как федеральные, поэтому дебаты, скорее всего, будут проходить на федеральных каналах, а на региональных каналах будет предоставляться эфирное время для бесплатного размещения агитационных материалов, — дополнила Ольга Благо.

Особое внимание в этом году уделят видеонаблюдению:

— У нас в Новосибирской области видеонаблюдением будет охвачено 914 участков для голосования. В общей сложности будет охвачено более 80% избирательных пунктов, — дополнила спикер Избиркома.

А там, где не будет возможности поставить камеры нарушения будут фиксироваться иным способом. Например, смартфонами, видеокамерами, видеорегистраторами. Все эти вопросы находятся сейчас на стадии осуждения, отметила Ольга Благо.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.