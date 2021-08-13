Отменить пенсионную реформу и ввести выплаты населению от продажи нефти и газа - инициативы депутата Романа Яковлева

Роман Яковлев рассказал, как повысить уровень жизни в Новосибирской области. Фото: Дарья МУЛОВА

Депутат Яковлев заявил о необходимости ввести базовый доход для жителей СФО от продажи нефти и газа, которые добываются в нашей стране. По его словам, так сибирские регионы станут более привлекательными для переезда и проживания. Данная инициатива позволит повысить уровень жизни населения региона.

Также на мероприятии были подведены предварительные итоги еще одного важного социального проекта: жители Новосибирской области объединяются и собирают подписи, чтобы изменить закон о пенсионном возрасте и отменить пенсионную реформу. О том, как идет эта кампания, рассказал депутат Законодательного собрания Роман Яковлев, он же лидер инициативной группы, которая выступает за возврат прежнего возраста выхода на пенсию. По словам депутата-коммуниста, подписи собирают на сайте ДепутатЯковлев.рф, при поквартирном обходе, активисты работают на оживленных улицах, на одиночных пикетах и на встречах с депутатами.

- Наших политических оппонентов раздражает эта активная деятельность, поэтому участились провокации. Листовками с моим изображением заклеивают двери подъездов, таблички домов. Таким образом пытаются вызвать недовольство граждан. Были атаки на наш сайт. Но, несмотря на это, мы продолжим собирать подписи против пенсионной реформы. И положительных отзывов уже более 30 тысяч, - сказал Яковлев. По данным экспертов, ежегодно на пенсию в Новосибирской области не выходят 17 тысяч человек, которые, если бы действовал прежний закон, уже пошли бы на заслуженный отдых.

- За счет этих людей идет экономия средств, но пенсии у остальных граждан благодаря этому не поднимаются. А значит, реформа должна быть отменена, - прокомментировал Роман Яковлев.