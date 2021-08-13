Пробки в Новосибирске на утро 13 августа 2021 года: на проезде Энергетиков не проехать

Пробки достигли 4 баллов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пробки в Новосибирске на утро 13 августа 2021 года сковали город. По данным сервиса «2GIS» заторы на дорогах составляют 4 балла.
На правом берегу пробка образовалась на улице Большевистская от станции метро «Речной вокзал». Небольшие заторы есть на улице Кирова, Ипподромской и Кошурникова.
На левом берегу пробка начинается от проезда Энергетиков и длится до самой площади Труда. Оттуда поворачивает на улицу Станционная, Широкая и Ватутина. Так же затор образовался на улицах Невельского и Титова.
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