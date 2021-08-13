В Новосибирске неизвестные задушили пенсионерку

Следователи возбудили уголовное дело. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Новосибирске неизвестные задушили 79-летнюю женщину. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— ЧП произошло в Советском районе. Пенсионерку обнаружили в собственной квартире, — уточнил источник.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство».

Напомним, что «Комсомолка «рассказывала историю про школьника, убившего пенсионерку, чтобы она не страдала из=за его смерти. «Заботливый» внук страдал из-за неразделенной любви. Парень решился на суицид, но перед этим пришел к бабушке домой и нанес ей 21 удар ножом.

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