В Новосибирске на стройке произошел несчастный случай: рабочий в больнице

Последствия произошедшего засняли на видео очевидцы. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске, днем 12 августа, на стройплощадке рядом с рядом с Большевистской, 128 произошел несчастный случай: там пострадал один из рабочих. Последствия произошедшего засняли на видео очевидцы.

— Инцидент произошел во время заливки стены подвала. Сотрудник подрядной организации поскользнулся на опалубке. Он доставлен в больницу и сейчас находится на приеме у врача. По предварительной информации серьезных травм он не получил, никаких переломов не зафиксировано, — пояснили КП-Новосибирск в компании-застройщике «СибАкадемСтрой».

В компании пояснили, что по факту ЧП начали внутреннее расследование, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Смотреть видеосюжет В Новосибирске на стройке произошел несчастный случай

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