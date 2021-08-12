Погода в Новосибирске на 13 августа 2021 года: закончатся ли дожди

Дождь в Новосибирске не собирается прекращаться. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 13 августа 2021 года: последний рабочий день недели встретит горожан дождями и хмурым небом. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— 13 августа в Новосибирске будет облачно с прояснением, небольшой дождь, ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду, местами до 14. Температура воздуха составит +15…+17 градусов днем и +11…+13 ночью. По области также похолодает до +20 градусов. В отдельных районах будут кратковременные дожди и грозы, по северо-западу преимущественно без осадков. Ночью и утром при прояснениях туманы, — сообщается на сайте гидрометцентра.

По данным «Яндекса», весь день будет пасмурно, пойдет небольшой дождь, ветер усилится до 4 метров в секунду. Температура будет стабильная, в районе +12…+14 градусов.

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