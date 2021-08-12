В Новосибирске на улице Селезнева загорелся павильон

Пламя удалось быстро локализовать.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В четверг, 12 августа, на улице Селезнева в Дзержинском районе в нерабочем павильоне произошел пожар. Сообщение о пожаре поступило дежурному МЧС в 13.53, спустя 4 минуты спасатели уже были на месте ЧП.
— Через 7 минут после прибытия сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение и не дали огню распростаниться на соседние киоски, — сообщили в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области.
Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства и причины пожара будут выясняться.
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