В Новосибирске на улице Селезнева загорелся павильон

Пламя удалось быстро локализовать. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В четверг, 12 августа, на улице Селезнева в Дзержинском районе в нерабочем павильоне произошел пожар. Сообщение о пожаре поступило дежурному МЧС в 13.53, спустя 4 минуты спасатели уже были на месте ЧП.

— Через 7 минут после прибытия сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение и не дали огню распростаниться на соседние киоски, — сообщили в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области.

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства и причины пожара будут выясняться.

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