Два сибиряка незаконно поймали рыбу на 200 тысяч рублей

В улове были различные сорта рыбы. Фото: УТ МВД России по СФО

В Новосибирской области двое мужчин рыбачили в неположенном законом месте и теперь их ждет суд. Браконьеров задержала в ходе рейда полиции.

— Первый рыбак был задержан в устье реки Мильтюш. При помощи 75-метровой сети мужчина выловил 60 экземпляров различных видов рыбы, относящихся к промысловым видам, в том числе судаков и лещей. Второго нарушителя закона выявили на левом берегу Новосибирского водохранилища вблизи села Ярково. Сибиряк с помощью резиновой лодки и сети длиной 70 метров выловил 32 экземпляра рыбы, — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.

Ущерб, причиненный рыбаками, оценили в более чем 200 тысячи рублей. Возбуждены уголовные дела, им грозит лишение свободы на строк до двух лет.

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