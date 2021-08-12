В Новосибирск прибыл музей на колесах «Поезд Победы»

В Новосибирск прибыл поезд Победы. Фото: правительство НСО

В четверг, 12 августа, на главный вокзал Новосибирска прибыл музей на колесах «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны». В столице региона он пробудет три дня. Об этом рассказали в правительстве Новосибирской области.

В течение трех дней новосибирцы, зарегистрировавшись на сайте акции, смогут увидеть экспозицию о войне, науке и подвиге народа в военные годы. Для гостей акции организованы научно-познавательные мероприятия.

Экспозиция будет в городе три дня. Фото: правительство НСО

Экспозиция размещена в вагонах поезда. Мультимедийное сопровождение выставки включает 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, которые благодаря световым и звуковым эффектам воссоздают воздушные бои и массированные танковые атаки, картины походной солдатской жизни и воспоминания мирного довоенного времени. Экспозиция представляет также достижения, открытия и прорывные разработки отечественных ученых, которые внесли вклад в Победу и развитие мировой науки.

Попасть на экскурсию можно, показав электронный билет. Для этого надо зарегистрироваться на официальном сайте poyezd-pobedy.ru. Это бесплатно. Выставку можно посмотреть взрослому и двум его детям в возрасте от 6 лет.

Акция проходит при поддержке правительства Новосибирской области.

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