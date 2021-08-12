У двоих безработных сибиряков арестовали гаражи из-за долга по алиментам

Оба гаража находятся в одном кооперативе. Фото: Архив «КП»
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирской области, в городе Бердск двое безработных мужчин лишились гаражей из-за неуплаты алиментов в пользу свои детей. Долг безответственных отцов составил около 250 тысяч рублей. Гаражи опечатали и арестовали судебные приставы.
— Судебные приставы установили, что у мужчин имеются гаражи, находящие в одном гаражном кооперативе. Установлено, что они нигде не работают, обязательства по оплате алиментов не исполняют. Таким образом, было принято решение об аресте имущества, — сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.
После ареста один из должников принес представительствам ведомства справку с места работы, теперь с его зарплаты будет взыскиваться долг. Второму мужчине вовсе грозит потеря гаража, если он не приступит к своим обязанностям.
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