Новосибирский областной суд эвакуировали из-за сообщения о минировании

В Новосибирске эвакуировали областной суд.
Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
В четверг, 12 августа, эвакуировали работников и посетителей Новосибирского областного суда из-за сообщения о минировании. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.
К здания приехали спецслужбы.
Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
Как сообщили очевидцы КП-Новосибирск, к зданию приехали спецслужбы. Там стоят машины полиции и пожарных.
Внутрь здания никого не пускают. Сотрудники спецслужб проверяют помещения на наличие взрывных устройств.
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