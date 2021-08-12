Новосибирский областной суд эвакуировали из-за сообщения о минировании

В Новосибирске эвакуировали областной суд. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

В четверг, 12 августа, эвакуировали работников и посетителей Новосибирского областного суда из-за сообщения о минировании. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.

К здания приехали спецслужбы. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Как сообщили очевидцы КП-Новосибирск, к зданию приехали спецслужбы. Там стоят машины полиции и пожарных.

Внутрь здания никого не пускают. Сотрудники спецслужб проверяют помещения на наличие взрывных устройств.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.