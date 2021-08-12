В Новосибирске заключенные вырастили урожай арбузов

В колонии вырастили урожай арбузов. Фото: пресс-служба ГУФСИН по НСО
Заключенные исправительной колонии №9 вырастили урожай арбузов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области.
— В этом году вырастили около ста килограммов урожая, в том числе свеклу, картофель и кабачки, — говорится в сообщении ведомства.
В ГУФСИН отметили, что добиться хорошего результата на грядках позволил творческий подход, какой именно, не уточняется.
В подтверждении результатов работы, в ГУФСИН приложили фотографии арбузов.
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