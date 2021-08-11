«Ушла из дома и не вернулась»: в Новосибирской области ищут 65-летнюю пенсионерку с потерей памяти

В Новосибирской области ищут 65-летнюю Валентину Семеновну Мельникову (Шнайдер). Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск".

В поселке Пролетарский в Ордынском районе Новосибирской области ищут 65-летнюю Валентину Семеновну Мельникову (Шнайдер). Женщина ушла из дома в неизвестном направлении 10 августа. С этого момента ее местонахождение неизвестно.

— Приметы: рост 156 сантиметров, плотное телосложение, короткие темно-русые волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения женщина была одета в фиолетовую, розовую или зеленую футболку и черные бриджи.

Поисковики отмечают, что сибирячке может потребоваться медицинская помощь. Пенсионерка может страдать потерей памяти и плохо ориентироваться в городе. Сейчас волонтеры уже объявили срочный сбор на ее поиски.

Если вам известно что-нибудь о местонахождении Валентины Семеновны или вы просто видели ее на улицу, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 ил сообщите в полицию по единому номеру 112.

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