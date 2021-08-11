В «Березовой роще» в Новосибирске заметили ядовитую гадюку

В парке «Березовая роща» в Новосибирске заметили ядовитую гадюку. Фото: "АСТ-54"

В парке «Березовая роща» в Новосибирске заметили ядовитую гадюку. Змея лежала в траве недалеко от пешеходной дорожки. Ее сфотографировали очевидцы и выложили в соцсети.

— Это действительно гадюка, и такие змеи часто встречаются у нас в регионе, однако в городе их найти проблематично. Сами по себе они стараются не сталкиваться с людьми и уползать в какое-нибудь укромное место. Так что, сама она бы в парк не приползла, сомневаюсь также, что кто-то ее там специально выбросил. Скорее всего, ее привезли сюда вместе с сеном от местного мини-зоопарка: змеи любят прятаться в стогах, греться там. А уже здесь она очнулась и отправилась искать новое убежище, — пояснила КП-Новосибирск координатор Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.

По словам специалиста, людям сильно бояться этой змеи не стоит. Гадюки очень редко нападают, и, хоть и являются ядовитыми, но их укус при этом не смертелен.

— Для обычного человека укус гадюки, безусловно, будет явлением неприятным, но от него не умирают. Опасность такая змея представляет только для маленьких детей, животных или аллергиков, — пояснила Алиса Богомолова. — Эту змею я лично ездила искать в парке, но поиски успехом не увенчались. Скорее всего, она уже уползла в какую-нибудь норку или за соседний забор в высокую траву. Но вообще, если вы встречаете на улице ядовитую змею, всегда можно сообщить об этом спасателям, либо, к примеру, в наш же ЦРДЖ, чтобы специально обученные люди поймали ее и выпустили где-нибудь подальше.

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