В штабе общественной поддержки «Единой России» обсудили предложения в народную программу по созданию комфортной городской среды

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Во время круглого стола эксперты выработали комплекс предложений в народную программу. И одним из предложений стало создание «Семейного стандарта» для благоустройств дворовых территорий и общественных пространств для развития удобной городской среды. Это создание современных и комфортных общественных пространств, благоустройство и озеленение, которые соответствуют уровню лучших мировых практик.

- Перед нами стоит задача разработать «Семейный стандарт», который предполагает, что дворовая и придомовая территория должна отвечать требованиям проживающих в доме людей всех категорий. Так, во дворе должны быть парковки, детские и спортивные площадки, уличная мебель, освещение и, конечно, максимум зелени, - рассказала о своем предложении член общественного совета партийного проекта «Городская среда» Наталья Багрова.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Одним из таких ярких примеров благоустроенных пространств стал сквер имени Ю. А. Гагарина в Ленинском районе. По словам местных жителей, сейчас он является центром притяжения как для детей, так и для взрослых.

- В прошлом году мы обратились со своими предложениями к депутатам-единороссам, и нам установили детский городок с игровыми элементами. Сейчас очень ждем еще и спортивную площадку. Обещают также в конце августа завершить благоустройство сквера - поставить лавочки и проложить пешеходные дорожки, - поделилась председатель ТОС «Дружба» Галина Шубина.

Во время обсуждения эксперты внесли предложение и о создании малых общественных пространств - площадок, на территории которых располагались бы спортивные и игровые зоны, качели и места отдыха не только для детей, но и для взрослых.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

В рамках обсуждения проекта «Городская электричка» также были предложены инициативы об увеличении количества станций в городе и о необходимости благоустройства уже существующих остановочных пунктов.

Напомним, «Единая Россия» продолжает сбор предложений в народную программу. Принять участие в ее формировании может каждый житель страны, в том числе на сайте NP.ER.RU. Ранее партия провела три стратегические сессии по сбору предложений в народную программу: по поддержке семей с детьми, людей с инвалидностью, поддержке фермерства и развитию сельских территорий. В их работе приняли участие общественники - представители профильных НКО, эксперты и депутаты. Их инициативы войдут в тематические блоки документа.