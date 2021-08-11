Ремонт на улице Волочаевской в Новосибирске закончится в сентябре

Закончить ремонтные работы планируется в сентябре. Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня проверил, как ведутся ремонтные работы на улице Волочаевская в Дзержинском районе. В этом году там решаются сразу две задачи — проводится замена старых трамвайных рельс и ремонт дороги. Трамвайное и автомобильное движение планируют восстановить к сентябрю.

— Улица Волочаевская — один из 31 объекта национального проекта «Безопасные качественные дороги». Участок сложный. Принцип такой: на пять дней движение трамваев останавливается, меняется часть трамвайных путей, затем движение снова открывается и идет подготовка к следующему этапу. Автомобильную дорогу ремонтируем на всем протяжении — от проспекта Дзержинского до Гусинобродского шоссе. Она была в очень плохом состоянии. Здесь полностью фрезеруют проезжую часть, меняют асфальт, приводят в порядок тротуары. К первому сентября движение полностью восстановим, но в течение месяца еще будут идти дополнительные работы, связанные, в том числе, с установкой бордюров, которые будут отделять проезжую часть и трамвайные пути, — отметил Анатолий Локоть.

Анатолий Локоть сегодня проверил, как ведутся ремонтные работы на улице Волочаевская. Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска

Ремонт автодороги проводится на участке от Гусинобродского шоссе до проспекта Дзержинского протяженностью 3,352 километров. Магистраль разделяют трамвайные пути. На правой части — в направлении проспекта Дзержинского — уже сняли старый слой асфальта и уложили выравнивающее покрытие на одну полосу. Капитальный ремонт трамвайных путей по улице Волочаевской ведется на участке от улицы Технической до 9-го Почтового переулка. Его протяженность — 2,5 км, заменены 1,5 км путей.

— Новшество заключается в том, что трамвайный путь будет отделен от проезжей части бордюрным камнем и приподнят над ним на достаточную высоту. Это исключит заезды на трамвайные пути, предотвратит ДТП и даст возможность трамваям набирать заданную скорость и быстрее доставлять пассажиров. Кроме того, здесь применяется технология сварки стыка: рельсы варим по 75 метров плетями и затем идет температурный стык. В результате получаем бесшумный «бархатный» путь с обособлением, — рассказал заместитель начальника управления пассажирских перевозок Михаил Никулин.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, уже составляется план работы на следующий год по строительству трамвайных путей вдоль Гусинобродского шоссе до нового автовокзала.

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