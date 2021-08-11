В «Толмачево» пассажиры самолета «Москва-Якутск» устроили бунт после задержки рейса из-за усталости пилотов

Пассажиров возмутила просьба покинуть самолет. Фото: Кадр из видео

Пассажиры самолета «Москва-Якутск», приземлившегося в Толмачево, возмутились задержкой рейса из-за усталости пилотов. Как сообщает Telegram-канал Djiikey, где были опубликованы ролики, снятые на борту, после того, как самолет приземлился в Новосибирске, людям сообщили, что вылет отложат на несколько часов из-за того, что пилотам нужно отдохнуть. Когда пассажиров попросили покинуть самолет, они отказались и начали требовать вызвать полицию. Волну недовольства вызвало и предложение разместиться на время ожидания в гостинице.

— Рейс 471 по маршруту Якутск-Москва совершил посадку в аэропорту Толмачево города Новосибирк. Там был сделан размен бортов. Рейс 471 Якутск-Москва и рейс 466 Новосибирск-Москва в аэропорту Толмачево обслуживали по 4 часа, что дольше установленного слота на 2,5 часа, — прокомментировали инцидент в авиакомпании «Якутия». — За время обслуживания у экипажа закончилось рабочее время. В соответствии с законодательством нормальная продолжительность ежедневной (сменной) работы членов экипажей воздушных судов (рабочего времени) не должна превышать 12 часов при дневной работе (с 6 до 22 часов) и 10 часов при ночной (с 22 до 6 часов базового времени).

В авиакомпании также отметили, что пассажиров все-таки разместили бесплатно в гостинице. Там им будет предоставлено питание, напитки, а позже — трансфер до аэропорта.

— Приносим пассажирам свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к возникающим непредвиденным ситуациям по не зависящим от авиакомпании причинам, — пояснили в «Якутии».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.