Новосибирские врачи удалили глаза малышу, мучавшемуся от страшных болей в грозу

Ребенок страдал при каждом перепаде атмосферного давления. Фото: Дмитрий Ахмадуллин // предоставлено Алексеем Телесовым

Три года назад маленький Арсений родился в многодетной семье Телесовых. Врачи поставили страшный диагноз — злокачественное заболевание сетчатки, ретинобластома и вторичная глаукома. Ребенок не только потерял зрение, но и мучался от болей, постоянно плакал.

— У сына из-за глаукомы были очень чувствительные к погоде глаза. При перепадах атмосферного давления начинал плакать и кричать, нас мучала непогода - особенно, когда была гроза. Врачи сказали, что вернуть зрения нельзя, но можно удалить глазки. Первую операцию по удалению правого глаза мы сделали в 2018 году, когда нам было 6 месяцев, — рассказал отец Алексей Телесов.

Но нужно была еще и вторая операция. Семье из Горно-Алтайска потребовалась помощь - сами они не могли собрать деньги на дорогостоящее лечение. Администрация Кош-Агачского района объявила благотворительный сбор. и Арсений с мамой смогли выехать в Новосибирск.

Шесть дней назад врачи новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова Минздрава РФ провели операцию и удалили ребенку левый глаз.

— У сына ушли боли, стало намного легче. Арсений стал спокойным, больше не плачет постоянно и чаще улыбается. Впереди нас ждет протезирование, реабилитация, еще есть проблема — найти специальный детский садик для слабовидящего ребенка, — сообщил Алексей Телесов. — Спасибо вам огромное всем за отзывчивость и доброту. Низкий поклон.

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